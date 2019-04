Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

94,00 EUR +0,27% (02.04.2019, 10:33)



ISIN Sixt St.-Aktie:

DE0007231326



WKN Sixt St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol Sixt St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (02.04.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Erich Sixt, CEO von Sixt, liebe die ganz großen Auftritte. Er wolle mit Sixt nochmals richtig Gas geben, bevor er sich mittelfristig aus dem Vorstand zurückziehen werde. Neuester Schrei sei ein Carsharing-Dienst, die Vermittlung von Taxis und laut Sixt überhaupt die Revolution des Automietmarktes. Das angepriesene Highlight solle eine Handy-App sein, mit der die Münchner so ziemlich jeder Firma der Mobilitätsbranche Konkurrenz machen wollen. Sixt One heiße die Zauber-App. Der Kunde solle sich damit den Gang zum Sixt-Schalter sparen und sich Autos per Smartphone anmieten können. Carsharing sowie die Vermittlung von Fahrdiensten zum Beispiel mit Taxis sollten über die App ermöglicht werden. Die Experten seien sehr gespannt, ob Sixt wirklich den App-Markt, den sie weitgehend als verteilt ansähen, tatsächlich aufrollen können oder ob es am Ende nicht heiße "Schuster, bleib bei deinen Leisten "Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" sehen die Sixt-Aktie derzeit als Halteposition. (Analyse vom 02.04.2019)Börsenplätze Sixt St.-Aktie:XETRA-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:93,90 EUR +0,11% (02.04.2019, 10:19)