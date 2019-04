Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Mobilität sei heute mehr als ein Auto. Was zähle, sei das richtige Auto für den augenblicklichen Bedarf. Die Lösung seien integrierte Mobilitätsangebote, die dank digitalisierter Prozesse komplett variabel und möglichst einfach genutzt werden könnten. Mit der Zusammenführung der klassischen Autovermietung sowie dem modernen Carsharing- und dem Fahrdienst-Geschäft fahre Sixt hier vorne weg - und die Aktie bald wieder jenseits der 100-Euro-Marke.Sixt fahre als Innovationsführer voran. Mit seiner Smartphone-App ONE habe der Konzern Ende Februar eine auf Digitalisierung und künstlicher Intelligenz aufgebaute Mobilitätsplattform gestartet. "Wir erwarten, dass das integrierte Angebot dem Wachstumskurs von Sixt in den kommenden Jahren zusätzliche Impulse verleihen wird", so Konzernchef Erich Sixt im Geschäftsbericht 2018."Die Bündelung unserer Produkte in einer App und die digitale Vernetzung unserer Flotte eröffnen signifikante Cross-Selling-Potenziale, führen zu einem effizienteren Einsatz unserer Marketingbudgets und ermöglichen die Chance auf eine höhere Flottenauslastung", führe Sixt aus.Die schrittweise Implementierung des Leistungsangebots von Sixt ONE werde das laufende Geschäftsjahr noch beeinflussen. Die Gründe seien nachvollziehbar. Doch wer Sixt kenne, der wisse, dass er in der Regel bewusst konservativ plane."Wirtschaftlich war Sixt noch nie so stark heute", so der Firmenlenker." Strategisch bieten sich uns mit der Implementierung der Plattform neue Chancen und Potenzial, die wir konsequent und entschlossen nutzen wollen."Die Aktie dürfte weiter ihren Weg gehen und schon bald über die psychologisch wichtige 100-Euro-Marke steigen."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot weiter mit der Sixt-Aktie auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 18.04.2019)