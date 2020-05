Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Autovermieter Sixt habe wie erwartet wegen der Corona-Krise im ersten Quartal einen Verlust eingefahren. Das Unternehmen rechne aber weiterhin damit, dass sich die Nachfrage nach Mietautos ab dem zweiten Halbjahr sukzessive normalisieren sollte, dabei werde das dritte Quartal ins Auge gefasst, wie Sixt am Mittwoch bei der Vorlage der endgültigen Quartalszahlen in Pullach mitgeteilt habe. Allerdings dürfte der weitere Geschäftsverlauf stark von weiteren Lockerungen im Reiseverkehr abhängen.In den ersten drei Monaten seien die Geschäfte erheblich durch die Pandemie beeinflusst worden. Der operative Konzernumsatz habe wegen des Nachfrageeinbruchs im März 488,5 Millionen Euro erreicht, 3,4 Prozent unter dem Vorjahreswert von 505,7 Millionen Euro. Vor Steuern habe Sixt wie erwartet ein Minus von 5,1 Millionen Euro ausgewiesen, nach einem positiven Vorjahreswert von 40,1 Millionen Euro. Das Ergebnis nach Steuern sei auf minus 9,6 Millionen Euro abgerutscht, ein Jahr zuvor seien es noch 27,7 Millionen Euro gewesen. Alle Zahlen verstünden sich der Mitteilung zufolge jeweils ohne Berücksichtigung des nicht fortgeführten Geschäftsbereichs Leasing.Derweil würden sich zahlreiche Analysten optimistisch für die Aktie präsentieren. Die Baader Bank habe die Einstufung für Sixt nach Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 113 Euro bestätigt. Der Autovermieter habe bestätigt im Gesamtjahr einen Vorsteuergewinn anzustreben, habe Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie geschrieben. Er sehe zudem gute Chancen für das Unternehmen, der Konkurrenz Marktanteile abzunehmen.Das Analysehaus Jefferies habe die Einstufung für Sixt nach den Zahlen ebenfalls auf "buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Das erste Quartal sei angesichts erster Virusauswirkungen recht robust verlaufen für den Autovermieter, so Analyst Constantin Hesse. Januar und Februar seien noch von solidem Wachstum gekennzeichnet gewesen, wohingegen der März bereits deutlich negativ durch die Corona-Krise beeinflusst worden sei.Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.05.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link