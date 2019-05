Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (23.05.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Sixt rolle sein integriertes Mobilitätsangebot konsequent aus. Nach Berlin und Hamburg sei das Carsharing-Angebot SIXT share nun auch in München verfügbar. Das sei erst der Anfang gewesen: Durch die Verschmelzung von Carsharing und Autovermietung plane SIXT, über die drei Großstädte hinaus sein kombiniertes Angebot mittelfristig auch in kleineren und mittelgroßen Städten zu implementieren.Neben der Möglichkeit, ein Auto klassisch zu mieten oder über SIXT ride ein Taxi- oder Fahrdienst zu buchen, könnten Kunden ein Fahrzeug kurzzeitig nutzen - von einer Minute bis zu mehreren Tagen. "Wie wir uns fortbewegen, verändert sich zurzeit rasant. SIXT versteht sich als Treiber dieser Veränderung, indem wir unseren Kunden relevante Services wie Carsharing, Autovermietung und Taxi für ihre tägliche Mobilität aus einer Hand zur Verfügung stellen", so Sixt-Bereichsvorstand Nico Gabriel.Mit dem Start der neuen SIXT App samt der weltweit ersten integrierten Mobilitätsplattform Sixt ONE habe der Konzern die zunehmende Bedeutung der IT für die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells unter Beweis gestellt. Die schrittweise Implementierung des Leistungsangebots von Sixt ONE werde das laufende Geschäftsjahr noch beeinflussen. 2019 solle der operative Konzernumsatz weiter deutlich steigen. Beim Gewinn trete der Firmenlenker dagegen etwas auf die Bremse - und erwarte nur ein stabiles Ergebnis vor Steuern.Doch wer Sixt kenne, der wisse, dass er in der Regel bewusst konservativ plane. Die nächste offizielle Wasserstandsmeldung dürfte es im Rahmen der Hauptversammlung am 4. Juni in München geben.Sowohl die Internationalisierung als auch die voranschreitende Digitalisierung würden weitere Investitionen erfordern, aber auf Sicht kräftige Wachstumsimpulse bringen. Der Aufwärtstrend sei weiter intakt."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot weiter mit der Sixt-Aktie auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 23.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link