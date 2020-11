Börsenplätze Sixt St.-Aktie:



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol Deutschland: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (09.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Stammaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol Deutschland: SIX2) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BioNTech ( ISIN US09075V1026 WKN A2PSR2 ) und Pfizer hätten erklärt, ihr Impfstoff biete einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19. Schwere Nebenwirkungen seien bisher nicht registriert worden. Die zuletzt stark von der Corona-Pandemie gebeutelten Luftfahrt- und Touristik-Aktien seien im Anschluss durch die Decke gegangen. Im Sog dieser Werte ziehe auch die Sixt-Aktie wieder an.Hintergrund: Sollte der Impfstoff kommen und weite Teile der Bevölkerung immun gegen Covid-19 werden, wäre das natürlich der Befreiungsschlag für die Luftfahrt- und Touristikbranche. Dürften die Menschen wieder in den Urlaub fahren, würde auch die Nachfrage nach (Sixt-)Mietwagen wieder ansteigen. Klar sei aber auch: Es werde nicht von heute auf morgen gehen. Bis die gesamte Bevölkerung geimpft sei, werde Zeit vergehen. An der Börse werde aber traditionell die Zukunft gehandelt - und die sehe mit einem Covid-19-Impfstoff deutlich besser aus.Im dritten Quartal seien Umsatze und Gewinn bei Sixt laut den vorläufigen Zahlen noch stark eingebrochen. Eine Jahresprognose sei der Mobilitätsdienstleister aufgrund der unsicheren Auswirkungen der Covid-19-Pandemie bislang schuldig geblieben. Ob sich das bei der Vorlage der endgültigen Zahlen am kommenden Donnerstag (12. November) ändere, sei fraglich.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link