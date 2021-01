Börsenplätze Sixt St.-Aktie:



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol Deutschland: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (21.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Stammaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol Deutschland: SIX2) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Sixt-Aktie arbeite an einer Trendfortsetzung. Erweise sich der Ausbruchsversuch über die aus psychologischer und aus charttechnischer Sicht wichtige 100-Euro-Marke als nachhaltig, würde das Rekordhoch von fast 120 Euro verstärkt ins Visier rücken. Anleger mit Weitblick würden auf eine Belebung des Geschäfts in der zweiten Jahreshälfte setzen.Die Coronakrise habe Sixt fest im Griff. Der Vorstand rechne für 2020 vor Steuern mit einem Verlust von 70 bis 95 Millionen Euro (Vorjahr: +308 Millionen Euro). Doch der Mobilitätsdienstleister habe die Gunst der Stunde genutzt, um sich für die Zeit nach der Pandemie noch besser zu positionieren. Experten seien sich sicher: Vor allem in den USA biete sich dem Konzern nach einem "reopening" des öffentlichen Lebens nach der Coronakrise enormes Potenzial.Sixt habe Ende 2020 Konzessionen für zehn US-Flughäfen von insolventen Wettbewerbern erworben. Neun der zehn Niederlassungen hätten den Betrieb dem Vernehmen nach bereits wieder aufgenommen. Bei einer vollständigen Erholung des Flugverkehrs würden Branchenkenner das Marktpotenzial auf bis zu drei Milliarden Euro schätzen - das wäre so viel wie der gesamte deutsche Markt."Der Aktionär" hält an seiner positiven Einschätzung für Sixt fest und spekuliert im Real-Depot mit Hebel auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 21.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.