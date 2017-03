Tradegate-Aktienkurs Sixt Vz.-Aktie:

ISIN Sixt Vz.-Aktie:

WKN Sixt Vz.-Aktie:

Ticker-Symbol Sixt Vz.-Aktie:

Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis unseres Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (21.03.2017/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" sehen die aktuellen Kurse der Vorzugsaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) als gute (Nach-)Kaufgelegenheit.Einmal mehr könne der Mobilitätsdienstleister mit neuen Bestmarken bei den Geschäftszahlen aufwarten. Getragen von der kräftigen Auslandsexpansion, insbesondere in den USA, seien die Umsatzerlöse im abgelaufenen Geschäftsjahr um 10,7% auf 2,41 Mrd. Euro geklettert. Der Nettogewinn sei mit einem Plus von 22,2% auf 156,6 Mio. Euro mehr als doppelt so schnell vorangekommen. An der erfreulichen Entwicklung sollten auch die Aktionäre teilhaben, deren Dividende um knapp 10% auf 1,67 Euro je Vorzugsaktie aufgestockt werde. Dass die Börse dennoch recht verhalten auf die Zahlen reagiert habe, möge am vorsichtigen Ausblick von Erich Sixt liegen, der für 2017 nur ein leichtes Umsatz- und Gewinnwachstum ankündige.Die Experten von "Der Anlegerbrief" sehen darin aber nur die gewohnte "Tiefstapelei" des Vorstands und stufen die aktuellen Kurse der Sixt-Aktie als gute (Nach-)Kaufgelegenheit ein. (Ausgabe 10 vom 18.03.2017)XETRA-Aktienkurs Sixt Vz.-Aktie:38,67 EUR +0,43% (20.03.2017, 17:35)