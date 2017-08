Xetra-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "BÖRSE am Sonntag":Die Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Auch Deutschlands größter Autovermieter Sixt habe in den letzten Wochen Schlagzeilen mit guten Quartalszahlen und noch besseren Börsenwerten gemacht. Sixt habe am Donnerstag verkündet, dass der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um unerwartet hohe 28 Prozent auf fast 78 Millionen Euro gestiegen sei, bei einem Konzernumsatz seit Januar von 1,21 Milliarden Euro, ein Anstieg von 5,7 Prozent. Damit habe sich Sixt nach eigenen Angaben erneut als profitabelster Autovermieter der Welt behauptet. Investoren hätten sich von den Zahlen sichtlich beeindruckt gezeigt: Innerhalb kürzester Zeit seien die Aktien des Autovermieters auf ein Rekordhoch von 64,75 Euro gestiegen.Und es sehe ganz danach aus, als sei die Rekordrally noch nicht vorbei: Experten würden eine Fusion zwischen Daimler's Carsharing-Firma Car2go, sowie der zu je halben Teilen von BWM and Sixt gehaltenen Carsharing-Tochter DriveNow für sehr wahrscheinlich halten. Commerzbank-Analystin Sabrina Taneja empfehle daher weiterhin den Kauf der Aktie. Sie habe ihr Kursziel kurzfristig von 65 auf 75 Euro mit der Begründung erhöht, dass anhaltende Fusionsgespräche den Kurs positiv beeinflussen würden. Ihr Kursziel entspräche einem Plus von 17,7 Prozent verglichen mit dem Kurs von Freitag von 63,70 Euro, ein optimistisches Votum, was bedeute, dass bei der Sixt-Aktie trotz Rekordhoch wohl noch lange nicht der Zenit erreicht sei.Die Analysten der Commerzbank seien mit ihrer Einschätzung nicht allein: Auch Experten der Schweizer Großbank UBS und der DZ BANK hätten für die Aktie eine klare Kaufempfehlung ausgesprochen. Analyst Harald Heider von der DZ BANK erwarte für das Jahr 2017 insgesamt einen Vorsteuergewinn von 240 Millionen Euro. Dabei sehe er weiteres Zukunftspotenzial bei dem bereits im ersten Halbjahr 2017 sehr erfolgreichen Auslandsgeschäft. Sixt habe in diesem Jahr aufgrund der schwierigen Verhältnisse in der Türkei, Tunesien und Ägypten korrekt auf stärkere Geschäfte in Spanien, Frankreich und Italien gesetzt, und somit dort ihr Netz an Vermietstationen stark ausgebaut.