Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die chinesische Regierung hat gestern Einfuhrzölle auf weitere 106 US-amerikanische Produkte - hierzu zählen u. a. wichtige Importgüter wie Sojabohnen, Autos und Flugzeuge - angekündigt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Gleichzeitig habe China aber andere WTO-Mitglieder dazu aufgerufen, gemeinsam auf Basis bestehender GATT-Regelungen gegen die US-Pläne weiterer Zollerhebungen vorzugehen und damit eine weitere Eskalation des Konflikts zu vermeiden. Auch von US-Seite seien in Person des Wirtschaftsberaters des Präsidenten Larry Kudlow daraufhin deeskalierende Töne zu hören gewesen, wodurch sich eine vorübergehende Beruhigung an den Finanzmärkten eingestellt habe.Schnelligkeit und Ausmaß der chinesischen Zollvergeltungsmaßnahmen hätten die Finanzmärkte gestern überrascht. Während die Aktienmärkte zunächst unter Druck geraten seien, hätten Anleihen als sichere Häfen profitieren können. Die Renditen für 10-jährige deutsche Staatsanleihen seien daher zeitweilig unter die Marke von 0,50% gefallen, während ihre US-Pendants wieder unter 2,80% gerutscht seien. (05.04.2018/ac/a/m)