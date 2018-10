Das BIP-Wachstum der Schwellenländer habe das der Industrieländer insgesamt übertroffen - ein Trend, der sich nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in diesem sowie im kommenden Jahr fortsetzen dürfte.



Während der Sommermonate hätten die von den USA und China erhobenen gegenseitigen Importzölle erhebliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Weniger Beachtung habe hingegen der Ansatz gefunden, den China im Hinblick auf den Handel mit seinen anderen Partnern verfolge. Der Handel zwischen den Schwellenländern floriere und habe Sekhon zufolge inzwischen die Exporte an Industrieländer überholt.



"In den letzten zehn Jahren ist China an den USA vorbeigerauscht und hat sich für die meisten Schwellenländer zu einem wesentlich wichtigeren Exportmarkt entwickelt - nicht zuletzt auch wegen seines boomenden Konsums -, wodurch das Handelswachstum nun hauptsächlich von der Nachfrage in den Schwellenländern herrührt. Wachsender Protektionismus im Westen lenkt das Augenmerk möglicherweise noch weiter auf regionale Abkommen, und in der Tat scheint China erpicht, die USA als führende Nation in Asien abzulösen" - Manraj Sekhon, 19. September 2018.



Seit der asiatischen Finanzkrise der 1990er Jahre sei die staatliche Haushaltsfinanzierung durch Auslandsschulden immer weiter zurückgegangen. Auch wenn sie in den letzten Jahren wieder ein wenig zugelegt habe, würden die Industrieländer tatsächlich eine sehr viel höhere staatliche Verschuldung aufweisen. Zudem seien die Sparquoten von Haushalten in den Schwellenländern höher als die ihrer Pendants in den Industrieländern.



Das Franklin Templeton Emerging Markets Equity-Team verfolge häufig einen antizyklischen Ansatz und mache sich Phasen der Marktschwäche zunutze, um Chancen auf Einzeltitelebene aufzudecken.



In seinen jüngsten Kommentaren habe sich Sukumar Rajah, Senior Managing Director und Director of Portfolio Management, mit Chancen in Indien befasst. Bassel Khatoun, Managing Director und Director of Portfolio Management, Frontier and MENA, habe sein Augenmerk auf Afrika gelenkt.



Darüber hinaus sei das Team davon überzeugt, dass weltweite Fortschritte in Bereichen wie E-Commerce, Mobile Banking, Biotechnologie, Robotik und autonome Fahrzeuge ein enormes Spektrum an Chancen eröffnet hätten, die sich nicht auf Großbritannien, die USA und andere Industrieländer beschränken würden.



"Makroökonomische Faktoren ( ) haben die Kursschwankungen in diesem Jahr maßgeblich geschürt. In solchen Phasen kommt es bei Aktien aus Schwellenländern üblicherweise zu einer erhöhten Risikoaversion und einem wahllosen Ausverkauf, häufig auf Kosten solider Fundamentaldaten. Als langfristig orientierte Anleger versuchen wir, über kurzfristige Marktturbulenzen hinwegzusehen, um langfristiges Wertpotenzial zu identifizieren" - Manraj Sekhon und Chetan Sehgal, Franklin Templeton Emerging Markets Equity, 17. September 2018.







Mehrere Faktoren wie etwa die globalen Handelsspannungen, der Anstieg des US-Dollar sowie idiosynkratische Probleme in der Türkei und Argentinien haben dazu beigetragen, dass sich die Stimmung der Anleger bezüglich der Schwellenländer zuletzt eingetrübt hat, berichten die Experten von Franklin Templeton.

Unsere Anlageexperten, die in vielen dieser Regionen vor Ort tätig sind, sind sich sicher: Auch wenn einige der Schlagezeilen beunruhigend erscheinen mögen, zeigen sie nicht das gesamte Bild.

Franklin Templeton Emerging Markets Equity sei der Ansicht, dass die Schwellenmärkte auf keinen Fall als homogene Gruppe betrachtet werden sollten. Die Länder, die heute negative Schlagzeilen machen würden, würden lediglich einen kleinen Teil des EM-Universums darstellen. Das Team hebe vier Gründe hervor, die seine positivere Einschätzung der Anlageklasse insgesamt untermauern würden.

Der steigende US-Dollar habe in den letzten Monaten erheblich zu den Schwierigkeiten der Schwellenländer beigetragen. Steigende Zinsen und die kurzfristigen Auswirkungen der US-Steuerreformen hätten dem Dollar zusätzlichen Aufwind geboten.

Darüber hinaus weise Manraj Sekhon, CIO von Franklin Templeton Emerging Market Equity, auf eine Verlagerung der Wachstumstreiber für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) hin. "Wir sind nicht nur Zeugen einer Verschiebung des geographischen Epizentrums des BIP-Wachstums gen Osten, sondern erleben zudem, dass sich selbst innerhalb der Schwellenländer ein Wandel der Wachstumstreiber vollzog. So überholte China vor einigen Jahren die USA und Japan bei der Gesamtsumme aller angemeldeten Patente, was nur einer von vielen Indikatoren dieser aktuellen Verschiebung in Richtung Innovation, Technologie und, allgemeiner gesprochen, "New Economy" ist" - Manraj Sekhon, 19. September 2018.