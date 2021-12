Gesucht gewesen seien im DAX die Aktien aus der Gesundheitsbranche. So hätten sich Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) um 1,7% verteuert. Seit Jahresbeginn bringe es die Aktie des Laborausrüsters auf ein Plus von über 70% - das sei DAX-Spitze. Für Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) und QIAGEN (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) sei es am Vormittag jeweils um mehr als 1% aufwärts gegangen. HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) habe mit plus 3,2% jedoch an der Spitze gelegen. Der Kurs des Berliner Kochboxenversenders sei in den vergangenen Wochen aber auch stark gefallen.



Der DAX kämpfe sich weiter nach oben. Doch die Erholungsrally solle nicht über die weiter vorhandenen, zahlreichen Risiken am Markt hinwegtäuschen. Anleger müssten vor dem Jahreswechsel deshalb nichts überstürzen.



(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Silvester-Rally am deutschen Aktienmarkt geht munter weiter: Nach mehreren gewinnreichen Handelstagen in Folge legen die Kurse auch am Dienstag weiter zu, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gewinne am Nachmittag rund 0,5% und hat zwischenzeitlich sogar die 16.000-Punkte-Marke attackiert.Zuvor sei der DAX in vier Sitzungen bereits um fast 4% gestiegen, Schnäppchenjäger und Späteinsteiger hätten einen herben Rücksetzer zum Investment genutzt. Am Vortag sei der deutsche Leitindex auf den höchsten Stand seit einem Monat geklettert und habe auch den zuletzt hartnäckigen Widerstand bei 15.800 Zählern überwunden.