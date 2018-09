Stuttgart-Aktienkurs SilverCrest Metals-Aktie:

Kurzprofil SilverCrest Metals Inc.:



SilverCrest Metals Inc. (ISIN: CA8283631015, WKN: A141Q2, Ticker-Symbol: S0C, TSE-V-Symbol: SIL) ist ein in Kanada ansässiges Metallerschließungsunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften in Mexiko.

Montreal (www.aktiencheck.de) - SilverCrest Metals-Aktienanalyse des Analysten Raj Ray von Desjardins Securities:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Raj Ray, Analyst von Desjardins Securities, im Rahmen einer Ersteinschätzung die Aktien von SilverCrest Metals Inc. (ISIN: CA8283631015, WKN: A141Q2, Ticker-Symbol: S0C, TSE-V-Symbol: SIL) zum Kauf.SilverCrest Metals Inc. konzentriere sich derzeit auf die Entwicklung der Las Chispas-Liegenschaft (Las Chispas) im Norden Mexikos. Es handele sich um ein Asset mit geringer Kapitalintensität und hoher Gewinnmarge, was für Anleger attraktiv sei.Auf Sicht der nächsten 12 bis 18 Monate rechnen die Analysten von Desjardins Securities mit einer Reihe wichtiger Katalysatoren, wie Ressourcen-Updates und vorläufige wirtschaftliche Bewertungen.Angesichts der relativ geringen Marktkapitalisierung von SilverCrest Metals und des hochqualitativen Las Chispas-Assets könnten größere Silberproduzenten das Unternehmen als attraktives M&A-Ziel betrachten, so der Analyst Raj Ray.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SilverCrest Metals-Aktie: