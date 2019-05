Düsseldorg-Aktienkurs Silvercorp Metals-Aktie:

1,85 Euro -1,44% (24.05.2019, 13:16)



Tradegate-Aktienkurs Silvercorp Metals-Aktie:

1,85 Euro -1,07% (24.05.2019, 09:20)



TSE-Aktienkurs Silvercorp Metals-Aktie:

CAD 2,81 +0,36% (23.05.2019)



ISIN Silvercorp Metals-Aktie:

CA82835P1036



WKN Silvercorp Metals-Aktie:

A0EAS0



Ticker Symbol Silvercorp Metals-Aktie Deutschland:

S9Y



TSE-Ticker-Symbol Silvercorp Metals-Aktie:

SVM



Kurzprofil Silvercorp Metals Inc.:



Silvercorp Metals Inc. (ISIN: CA82835P1036, WKN: A0EAS0, Ticker Symbol: S9Y, TSE-Ticker-Symbol: SVM) ist ein in Kanada beheimatetes Minenunternehmen mit Sitz in Vancouver. Das Betätigungsfeld umfasst Übernahmen, die Exploration und Entwicklung von Edel- und Basismetallvorkommen. Die produzierenden Minen von Silvercorp Metals und andere Entwicklungsprojekte befinden sich in China. (24.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Toronto (www.aktiencheck.de) - Silvercorp Metals-Aktienanalyse des Analysten Craig Stanley von Eight Capital:Laut einer Aktienanalyse spricht, Aktienanalyst Craig Stanley von Eight Capital im Rahmen einer Ersteinschätzung eine Kaufempfehlung für die Aktien des Silberminen-Betreibers Silvercorp Metals Inc. (ISIN: CA82835P1036, WKN: A0EAS0, Ticker Symbol: S9Y, TSE-Ticker-Symbol: SVM) aus.Silvercorp Metals Inc. verfüge dank eines robusten Free Cash flows über eine starke Bilanz. In 2019 dürfte eine Summe von 29 Mio. CAD generiert werden.Das Unternehmen sei in Bezug auf eine mögliche Übernahme gut aufgestellt. Ein größeres Produktionswachstum müsse mit externer Hilfe erreicht werden. Die starke Bilanz sorge für eine gute Verhandlungsposition. Die langfristigen Reserven der aktuell existierenden Minen würden aber keinen Grund zur Eile liefern.Im Vergleich zu anderen Silberproduzenten werde die Silvercorp Metals-Aktie auf Kurs/NAV-Basis mit einem Abschlag gehandelt, so der Analyst Craig Stanley.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Silvercorp Metals-Aktie: