Tradegate-Aktienkurs Silvercorp Metals-Aktie:

4,78 Euro +0,80% (10.12.2019, 14:45)



TSE-Aktienkurs Silvercorp Metals-Aktie:

CAD 7,0 +0,86% (10.12.2019, 15:58)



ISIN Silvercorp Metals-Aktie:

CA82835P1036



WKN Silvercorp Metals-Aktie:

A0EAS0



Ticker Symbol Silvercorp Metals-Aktie Deutschland:

S9Y



TSE-Ticker-Symbol Silvercorp Metals-Aktie:

SVM



Kurzprofil Silvercorp Metals Inc.:



Silvercorp Metals Inc. (ISIN: CA82835P1036, WKN: A0EAS0, Ticker Symbol: S9Y, TSE-Ticker-Symbol: SVM) ist ein in Kanada beheimatetes Minenunternehmen mit Sitz in Vancouver. Das Betätigungsfeld umfasst Übernahmen, die Exploration und Entwicklung von Edel- und Basismetallvorkommen. Die produzierenden Minen von Silvercorp Metals und andere Entwicklungsprojekte befinden sich in China. (10.12.2019/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Silvercorp-Aktienanalyse von Analystin Justin Stevens von PI Financial:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Justin Stevens, Aktienanalyst von PI Financial, im Rahmen einer Ersteinschätzung die Aktien des Silberminen-Betreibers Silvercorp Metals Inc. (ISIN: CA82835P1036, WKN: A0EAS0, Ticker Symbol: S9Y, TSE-Ticker-Symbol: SVM) zum Kauf.Die Analysten von PI Financial beurteilen die Perspektiven von Silvercorp Metals Inc. positiv.Analyst Justin Stevens veranschlagt ein Kursziel für den Titel von 7,60 CAD.Die Analysten von PI Financial nehmen in ihrer Silvercorp Metals-Aktienanalyse die Coverage mit einem "buy"-Rating auf.Börsenplätze Silvercorp Metals-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Silvercorp Metals-Aktie:4,71 Euro +1,09% (10.12.2019, 16:05)