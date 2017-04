Tradegate-Aktienkurs Silver Wheaton-Aktie:

ISIN Silver Wheaton-Aktie:

CA8283361076



WKN Silver Wheaton-Aktie:

A0DPA9



Ticker-Symbol Silver Wheaton-Aktie Deutschland:

SII



NYSE-Ticker-Symbol Silver Wheaton-Aktie:

SLW



Kurzprofil Silver Wheaton Corp.:



Silver Wheaton Corp. (ISIN: CA8283361076, WKN: A0DPA9, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: SLW) ist ein in Kanada beheimatetes Silberminen-Unternehmen. 2004 erfolgte die Gründung des Konzerns. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Silver Wheaton besitzt keine eigenen Minen, hat aber Verträge zur Ausbeutung der Lagerstätten mit den Eigentümern geschlossen. In dieser Form hat sich Silver Wheaton als weltweit größtes Unternehmen etabliert.

(07.04.2017/ac/a/n)

Toronto (www.aktiencheck.de) - Silver Wheaton-Aktienanalyse des Analysten Dan Rollins von RBC Capital Markets:Analyst Dan Rollins von RBC Capital Markets äußert im Rahmen einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des kanadischen Silberminenbetreibers Silver Wheaton Corp. (ISIN: CA8283361076, WKN: A0DPA9, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: SLW) nach wie vor die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von RBC Capital haben ihr Bewertungsmodell für die Aktien von Silver Wheaton Corp. überarbeitet.Analyst Dan Rollins reduziert das Kursziel von 28,00 auf 27,00 USD. Die Bewertung (sowohl Best Case- als auch Worst Case-Szenario) erscheine im Vergleich zur Peer Group attraktiv.Die Aktienanalysten von RBC Capital Markets bestätigen in ihrer Silver Wheaton-Aktienanalyse das "outperform"-Rating und erhöhen das Kursziel von 22,00 auf 23,00 USD.XETRA-Aktienkurs Silver Wheaton-Aktie:20,39 Euro +2,51% (07.04.2017, 15:16)