Kurzprofil Silver Lake Resources Ltd.:



Silver Lake Resources (ISIN: AU000000SLR6, WKN: A0M5WY, Ticker-Symbol: 4SL, ASX Ticker-Symbol: SLR) ist ein rein australisches Goldproduktions- und Explorationsunternehmen, das im Bezirk Eastern Goldfields in Westaustralien erfolgreich tätig ist. (25.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Silver Lake Resources-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":

Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Silver Lake Resources Ltd. (ISIN: AU000000SLR6, WKN: A0M5WY, Ticker-Symbol: 4SL, ASX Ticker-Symbol: SLR) unter die Lupe.

Der australische Goldproduzent habe in der vergangenen Woche mit einem überraschenden Schritt aufgewartet. Es gehe dabei um den praktisch insolventen kanadischen Goldproduzenten Harte Gold. Silver Lake Resources die Schulden von Harte Gold gekauft und damit rein praktisch auch das Unternehmen selbst. Nur New Gold könnte als einer der größeren Aktionäre noch etwas dagegen haben. Damit könnte Silver Lake Resources mittelfristig der nächste australische Goldproduzent sein, der sich in Kanada breitmache, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.11.2021)