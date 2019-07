Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

71,70 EUR -0,47% (30.07.2019, 08:18)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter.



Die Aktie der Siltronic AG ist seit dem 11. Juni 2015 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Prime Standard stellt das Handelssegment mit den europaweit höchsten Transparenzanforderungen dar und ist unabdingbar gerade in der Positionierung gegenüber internationalen Investoren. Auch die Aufnahme in die Auswahlindices ist an die Prime-Standard-Zulassung gebunden. Seit Oktober 2015 ist die Siltronic-Aktie im TecDAX und seit September 2018 auch im MDAX gelistet. (30.07.2019/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Waferherstellers Siltronic AG (ISIN: , WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe."Das Low gesehen?", so habe die Überschrift zur letzten Analyse der Siltronic-Aktie gelautet. Besonders die beiden "Hammer"-Umkehrmuster auf Wochen- und auf Monatsbasis hätten seinerzeit einen nachhaltigen Stimmungswandel vorweggenommen. Unterstützt worden sei der Gezeitenwechsel durch die Umsatzentwicklung. Schließlich habe sich die o. g. Candlestick-Trendwendeformation unter dem zweithöchsten Volumen der Historie gebildet. Die Kursavancen seit Mitte Juli habe der trendfolgende MACD zudem genutzt, um die zuvor bereits bestehende divergente Entwicklung in ein handfestes Einstiegssignal umzumünzen. Nachdem die erste Zielzone bei rund 70 EUR inzwischen planmäßig abgearbeitet worden sei, stehe nun ein technisch höchst relevantes Barrierenbündel zur Disposition. Gemeint sei die Kombination aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 76,27 EUR) und dem Abwärtstrend seit August 2018 (akt. bei 76,58 EUR). Ein Sprung über diese Hürden käme einem weiteren Stärkebeweis gleich, welcher die Basis für einen Anlauf auf das Aprilhoch bei 93,76 EUR legen dürfte. Um diese Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren, gelte es in Zukunft nicht mehr nachhaltig unter die Marke von 70 EUR zurückzufallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 30.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:71,54 EUR -2,61% (29.07.2019, 17:35)