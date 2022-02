Börsenplätze Siltronic-Aktie:



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für hochspezialisierte Wafer aus Reinstsilizium mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. International aufgestellt und ausgerichtet, bedient man die qualitätsorientierte Halbleiterindustrie weltweit und ist Partner vieler führender Chiphersteller. Zu seinem globalen Netzwerk hochmoderner Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA zählen auch die derzeit modernsten und fortschrittlichsten Produktionsanlagen für 200 und 300 mm Wafer in Singapur. Die Siltronic AG ist seit 2015 börsennotiert. Die Aktien der Siltronic AG sind im SDAX und im TecDAX gelistet. (11.02.2022/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siltronic: Nach dem Platzen der Übernahme geht es bergab - AktienanalyseDer taiwanesische Chip-Zulieferer Globalwafers kann den Chip-Spezialisten Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) nicht übernehmen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Frist habe geendet, ohne dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die notwendige Genehmigung erteilt hätte. Für die Übernahme wäre eine so genannte außenwirtschaftliche Unbedenklichkeitsbescheinigung erforderlich gewesen. Dabei prüfe das Ministerium, ob durch ausländische Investitionen in inländische Unternehmen eine Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit für die Bundesrepublik zu erwarten sei.Zwar seien die beiden Unternehmen zu größeren Zugeständnissen bereit gewesen. Allerdings habe das scheinbar nicht ausgereicht, um die Verantwortlichen zu überzeugen. Einen zweiten Anlauf wolle Globalwafers nicht nehmen. Da sich Anleger von dem Titel trennen müssten, die nur wegen der Übernahme engagiert gewesen seien, könnte weiterer Druck auf den Aktienkurs kommen. Doch wären Rücksetzer eine Kaufchance. Denn Chip-Aktien seien vor allem im Jahr 2021 durch die Decke gegangen.An Siltronic sei der Kursaufschwung hingegen komplett vorbeigegangen. Denn die Aktie sei aufgrund des Übernahmeprozesses "gedeckelt" gewesen. Nun könnte ein Aufholprozess in Gang kommen. Zumal die operative Entwicklung nach oben zeige, wie die jüngsten Quartalszahlen eindrucksvoll belegen würden. 2021 habe Siltronic den Umsatz um 16 Prozent auf rund 1,41 Mrd. Euro gesteigert. Das operative Ergebnis (EBITDA) habe um 41 Prozent auf 466 Mio. Euro zugelegt. Das entspreche einer Marge von 33 Prozent. Ins laufende Jahr würden die Münchner mit viel Optimismus gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link