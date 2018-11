XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter.



Die Aktie der Siltronic AG ist seit dem 11. Juni 2015 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Prime Standard stellt das Handelssegment mit den europaweit höchsten Transparenzanforderungen dar und ist unabdingbar gerade in der Positionierung gegenüber internationalen Investoren. Auch die Aufnahme in die Auswahlindices ist an die Prime-Standard-Zulassung gebunden. Seit Oktober 2015 ist die Siltronic-Aktie im TecDAX und seit September 2018 auch im MDAX gelistet. (05.11.2018/ac/a/t)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Wie für Elmos Semiconductor gelte auch für den zweiten Halbleiterwert im Musterdepot, Siltronic, dass Aktienkurs und Geschäftsentwicklung kaum stärker auseinanderlaufen könnten. Im dritten Quartal habe der Waferhersteller abermals Umsatz (+23,3% auf 379,8 Mio. Euro) und EBIT (+77,4% auf 138 Mio. Euro) im Vorjahresvergleich kräftig gesteigert und auch in Relation zum zweiten Quartal noch mal um 5,1% bzw. 11,2% ausgebaut. Und obwohl die Münchner damit die Markterwartungen klar übertroffen und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr noch mal leicht nach oben geschraubt hätten, habe es von Analystenseite nur Abstufungen gehagelt, die der ohnehin schwächelnden Aktie weitere 25% Wertverlust eingebrockt hätten.Dahinter stehe nach einigen schlechteren Unternehmensmeldungen aus den Abnehmersektoren die Sorge, dass der nunmehr neun Jahre anhaltende Halbleiterboom bald ein jähes Ende finden könnte. Ausgemachte Sache sei dieses Szenario aber noch längst nicht, vielmehr würden die Experten eher das Szenario eines "Soft Landing", also des Übergangs in eine milde Wachstumsphase, favorisieren. Denn zum einen sei eine Vielzahl von Megatrends der Chipbranche, wie Industrie 4.0, autonomes Fahren, Smart Home oder Gaming, weiter ungebrochen. Und zum anderen sollten die Konsolidierung der Anbieterseite und ein vorsichtigeres Investitionsverhalten für weniger erratische Angebotsschwankungen als in früheren Zyklen sorgen.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" messen der Siltronic-Aktie daher deutliches Erholungspotenzial bei und bleiben investiert. (Ausgabe 43 vom 03.11.2018)Börsenplätze Siltronic-Aktie: