Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und Mitglied im TecDAX. (27.08.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Beim Papier des Waferherstellers ergebe sich nun ein interessantes charttechnisches Bild. Die Siltronic-Aktie habe jüngst wieder nach oben gedrehet und laufe nun in Richtung der 200-Tage-Linie. Sollte diese Hürde genommen werden, dann sei eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis in den Bereich von 150 Euro. Das aktuelle Kursniveau biete eine interessante Trading-Spekulation auf den Ausbruch nach oben, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.08.2018)Börsenplätze Siltronic-Aktie: