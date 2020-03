Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (18.03.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Die Schweizer UBS habe die Einschätzung für Siltronic nach den Kursverlusten infolge der Corona-Krise von "neutral" auf "buy" hochgestuft. Ein Einbruch der durchschnittlichen Markterwartung für den operativen Gewinn um 40 bis 60 Prozent sei in dem deutlichen Kursrutsch der letzten Tage mehr als eingepreist, so die Experten. Der "Aktionär" sage: Ja, aberDie Analysten der UBS seien in den letzten Tagen bereits als besonnene Optimisten aufgetreten. Diese Vorgehensweise würden die Eidgenossen weiter durchziehen. Die Aktie des Waferherstellers Siltronic sei mit einer Kaufempfehlung versehen worden. Das Kursziel habe Analyst Francois-Xavier Bouvignies aber von 91 auf 73 Euro gesenkt, da der Absatz und die Verkaufspreise unter der Viruskrise gelitten hätten.Aber: Mittlerweile sei ein Einbruch der durchschnittlichen Markterwartung für den operativen Gewinn um 40 bis 60 Prozent in den Kurs eingearbeitet, was ihm zu viel erscheine, so Bouvignies.Ein Fazit falle schwer, da die Auswirkungen der Corona-Krise aktuell nicht genau beziffert werden könnten - weder auf die Weltwirtschaft noch auf den Waferhersteller im Detail. Behalte der UBS-Experte mit seinem nüchternen Ansatz recht, seien die aktuellen Kurse sicher ein guter Einstiegszeitpunkt. Komme bei DAX und Co noch eine weitere Abwärtswelle, sichere ein enger Stopp ab.Wer auf der sicheren Seite stehen will, bleibt an der Seitenlinie, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2020)