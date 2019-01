XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

80,38 EUR +5,54% (09.01.2019, 14:05)



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

80,74 EUR +3,57% (09.01.2019, 14:18)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter.



Die Aktie der Siltronic AG ist seit dem 11. Juni 2015 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Prime Standard stellt das Handelssegment mit den europaweit höchsten Transparenzanforderungen dar und ist unabdingbar gerade in der Positionierung gegenüber internationalen Investoren. Auch die Aufnahme in die Auswahlindices ist an die Prime-Standard-Zulassung gebunden. Seit Oktober 2015 ist die Siltronic-Aktie im TecDAX und seit September 2018 auch im MDAX gelistet. (09.01.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Waferherstellers Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Die Angst vor einer deutlichen Abkühlung der Konjunktur habe den TecDAX-Titel kräftig ausgebremst. Die Aussichten für den Volumenhersteller für Siliziumwafer seien aber unverändert gut.Positiv: Die Preise von Wafern seien die letzten acht Quartale in Folge gestiegen. Rund 40 Prozent der Verträge mit den führenden Unternehmen der Halbleiterindustrie wie Infineon oder NXP seien Langfristverträge von mehr als einem Jahr. "Diese Quote wird sich nächstes Jahr noch etwas erhöhen, da wir die Mehrmengen aus Kapazitätserweiterungen in 2019 komplett über Langfristverträge verkauft haben", so Finanzvorstand Rainer Irle.Steigende Preise für Wafer in Kombination mit den wachsenden Produktionsmengen würden für sprudelnde Gewinne sorgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siltronic-Aktie: