Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 3.600 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (29.04.2020/ac/a/t)



Paris (www.aktiencheck.de) - Siltronic: Geht die Rally weiter? ChartanalyseDie Quartalssaison kommt auch bei uns immer mehr in Schwung und mit ihr die eine oder andere Aktie, die ihre Zahlen bereits vorgelegt hat. Gestern betraf dies beispielsweise Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF), wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Obwohl es gegenüber dem Vorjahr zu teilweise deutlichen Einbußen beispielsweise beim Umsatz gekommen sei, sei der Aktienkurs ausgehend von der Unterstützung bei 71,12 EUR massiv angesprungen. Damit hätten die Bullen den laufenden Aufwärtstrend verteidigt und hätten in diesem für ein kurzfristiges Kaufsignal sorgen können. Gehe die Rally in der Aktie weiter?Diese Frage könnte aktuell mit einem "ja" beantwortet werden. Den Bullen stünden derzeit bei 76,50 EUR und vor allen Dingen bei 71,12 EUR kurzfristige Unterstützungen zur Verfügung, die Korrekturen ausbremsen sollten. Auf der Gegenseite hingegen könnten jetzt neue Hochs bei 85 EUR und später 90 EUR folgen. Die nächsten mittelfristigen Widerstände würden sich sogar erst wieder im Preisbereich von ca. 100 EUR finden lassen. Eine Garantie für eine solche Kaufwelle gebe es natürlich nicht. Sollte es in den nächsten Tagen zu einem Schlusskurs unterhalb von 71 EUR kommen, könnte der Aktienkurs weiter in Richtung des nächsten Unterstützungsbereich um 62 EUR nachgeben. (Analyse vom 29.04.2020)Börsenplätze Siltronic-Aktie: