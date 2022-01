Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Siltronic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

127,00 EUR -8,00% (17.01.2022, 15:34)



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

126,85 EUR -8,41% (17.01.2022, 15:21)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für hochspezialisierte Wafer aus Reinstsilizium mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. International aufgestellt und ausgerichtet, bedient man die qualitätsorientierte Halbleiterindustrie weltweit und ist Partner vieler führender Chiphersteller. Zu seinem globalen Netzwerk hochmoderner Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA zählen auch die derzeit modernsten und fortschrittlichsten Produktionsanlagen für 200 und 300 mm Wafer in Singapur. Die Siltronic AG ist seit 2015 börsennotiert. Die Aktien der Siltronic AG sind im SDAX und im TecDAX gelistet. (17.01.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) zu kaufen.Die Aktie von Siltronic stehe am Montag aus Sorge vor einem Scheitern der Übernahme durch den taiwanischen Chip-Zulieferer Globalwafers unter Druck. Zeitweise notiere der Wafer-Produzent fast elf Prozent im Minus. Am Freitag sei bekannt geworden, dass die Bundesregierung Sicherheitsbedenken habe und der Deal deshalb platzen könnte.Für die Übernahme würden nun kurz vor Fristablauf noch entscheidende Voraussetzungen fehlen. Laut Insidern seien Siltronic und der Kaufinteressent aus Taiwan zu größeren Zugeständnissen bereit, um das Wohlwollen des Bundeswirtschaftsministeriums zu erlangen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag berichtet habe. Siltronic sehe bislang jedoch keine Fortschritte in dem Prüfungsprozess.Ende November 2020 habe Siltronic von weit fortgeschrittenen Gesprächen mit den Taiwanesen über eine Übernahme berichtet. Der Siltronic-Kurs sei daraufhin auf den zunächst gebotenen Übernahmepreis von 125 Euro je Aktie gestiegen. In der Folge habe Globalwafers die Offerte jedoch auf zuletzt 145 Euro je Aktie nachbessern müssen.Sollte die Übernahme tatsächlich platzen, müsse das nicht schlecht für die Aktie sein. Das Marktumfeld sei für den Wafer-Hersteller besser denn je und andere Aufkäufer dürften Schlange stehen. Klappe die Übernahme doch, bezahle GlobalWafers 140 Euro je Aktie.So oder so ist die Aktie deshalb ein Kauf, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.01.2022)