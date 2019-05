Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter.



Die Aktie der Siltronic AG ist seit dem 11. Juni 2015 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Prime Standard stellt das Handelssegment mit den europaweit höchsten Transparenzanforderungen dar und ist unabdingbar gerade in der Positionierung gegenüber internationalen Investoren. Auch die Aufnahme in die Auswahlindices ist an die Prime-Standard-Zulassung gebunden. Seit Oktober 2015 ist die Siltronic-Aktie im TecDAX und seit September 2018 auch im MDAX gelistet. (06.05.2019/ac/a/t)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Auf den ersten Blick würden die gestrigen Zahlen unseres Musterdepotwertes keinen guten Eindruck machen. Infolge der abkühlenden Nachfrage habe der Waferhersteller im ersten Quartal 2019 nur einen Umsatz von 354,4 Mio. Euro verbuchen können. Gegenüber dem vierten Quartal 2018, das im zyklischen Chipsektor als Bezugsgröße aussagekräftiger sei als der Vorjahresmonat, bedeute dies einen Rückgang um 8,7%. Noch stärker habe es EBITDA und Nettogewinn erwischt, die gegenüber dem Vorquartal um 20,9 bzw. 17,4% auf 127,2 bzw. 87,6 Mio. Euro abgesackt seien. Dass die Aktie dennoch einen Freudensprung um fast 6% gemacht habe, habe vor allem an der Ankündigung des Vorstands gelegen, an der Prognose für 2019 festzuhalten. Diese sehe zwar einen Umsatzrückgang um 5 bis 10% bei einer EBITDA-Marge von 33 bis 37% (Vorjahr 40,5%) vor, die Börse habe allerdings einen wesentlich schlimmeren Einbruch eingepreist.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" spekulieren auf eine weitere Erholung der Siltronic-Aktie. Sie sähen das Kursziel bei 110,00 Euro. (Ausgabe 17 vom 04.05.2019)Börsenplätze Siltronic-Aktie:XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:85,02 EUR -5,28% (06.05.2019, 11:22)