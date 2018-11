Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

78,90 EUR +1,78% (26.11.2018, 08:40)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter.



Die Aktie der Siltronic AG ist seit dem 11. Juni 2015 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Prime Standard stellt das Handelssegment mit den europaweit höchsten Transparenzanforderungen dar und ist unabdingbar gerade in der Positionierung gegenüber internationalen Investoren. Auch die Aufnahme in die Auswahlindices ist an die Prime-Standard-Zulassung gebunden. Seit Oktober 2015 ist die Siltronic-Aktie im TecDAX und seit September 2018 auch im MDAX gelistet. (26.11.2018/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) charttechnisch unter die Lupe.Von ihrem Jahreshoch bei 160,55 EUR - und damit ihrem Rekordstand - habe die Siltronic-Aktie in der Spitze fast 100 EUR abgeben müssen. Immerhin habe sich das Unterschreiten des Tiefs vom Juli 2017 bei 70,85 EUR als Fehlausbruch auf der Unterseite erwiesen. Vielmehr sorge das ausgeprägte Candlestick-Umkehrmuster in Form eines "Hammers" für einen Hoffnungsschimmer. Dazu passe die Ende Oktober ausgeprägte Volumenspitze. Nach Erachten der Analysten trage das höchste Handelsvolumen seit dem Börsengang die Züge einer klassischen "selling climax", zumal das jüngste "false break"-Tief (66,50 EUR) unter rückläufigen Umsätzen erreicht worden sei. Die alte Forderung Dows, wonach das Volumen den Trend bestätige, sei also nicht mehr erfüllt. Gleichzeitig sei der MACD zwar noch negativ zu interpretieren, notiere aber auf einem extrem niedrigen Level. In diesem Umfeld definiere das Hoch vom 2. November (88,96 EUR) ein erstes Erholungsziel, welches bestens mit dem Hoch vom Juni 2017 (87,36 EUR) sowie einem Fibonacci-Level (88,75 EUR) harmoniere. Als engmaschige Absicherung biete sich das o. g. Tief vom Juni 2017 bei 70,85 EUR an, so dass sich ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis ergebe, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:77,76 EUR +2,26% (23.11.2018, 17:35)