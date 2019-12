Börsenplätze Siltronic-Aktie:



84,00 EUR +1,89% (06.12.2019, 15:50)



83,72 EUR+1,28% (06.12.2019, 16:05)



DE000WAF3001



WAF300



WAF



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro-und Nanoelektronikund bilden die Basis für Halbleiterchips, z. B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (06.12.2019/ac/a/t)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die wieder aufkeimende Hoffnung auf eine zeitnahe Einigung im Handelskrieg habe die Aktie von Siltronic in dieser Woche deutlich nach oben getrieben. "Der Aktionär" habe in einem Trading-Special Ende November genau auf dieses Szenario gesetzt.Seit Mittwoch befinde sich die Aktie des Waferherstellers in Rallylaune. Die Aktie habe den Kursanstieg im Oktober inzwischen verdaut und sei beinahe exakt auf der 200-Tage-Linie aufgesetzt. Im Bereich zwischen 73,00 und 74,50 Euro seien zudem eine massive horizontale Unterstützung und der kurzfristige Aufwärtstrend seit Ende August verlaufen. Inzwischen gehe der Blick allerdings eher wieder in Richtung des Oktober-Hochs bei 89,08 Euro.Klar sei aber auch: Die Zeiten für Siltronic seien nach wie vor unsicher. Langfristige Prognosen seien im Wafer-Markt kaum möglich, da die wichtigen Kunden aus dem Halbleitermarkt ihre Bestellungen schnell stornieren würden, sobald sich die Konjunktur einzutrüben drohe. Da die Bewertung nach den Gewinnwarnungen im laufenden Jahr aber bereits auf knapp drei Milliarden Euro zusammengeschrumpft sei, sei auch viel Unsicherheit im Kurs eingepreist.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link