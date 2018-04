Kursziel

Siltronic-Aktie

(EUR) Rating

Siltronic-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 150,00 Buy Citigroup Amit Harchandani 13.03.2018 168,00 Buy Kepler Cheuvreux Martin Jungfleisch 12.03.2018 155,00 Buy Deutsche Bank Robert Sanders 08.03.2018 170,00 Outperform Credit Suisse Achal Sultania 06.03.2018 120,00 Hold Commerzbank Thomas Becker 05.03.2018



Börsenplätze Siltronic-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

141,05 EUR +5,34% (05.04.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

140,50 EUR +1,44% (05.04.2018, 19:00)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und Mitglied im TecDAX. (06.04.2018/ac/a/t)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Waferherstellers Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 170,00 oder 120,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siltronic-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siltronic AG hat am 5. März die Zahlen des 4. Quartals 2017 veröffentlicht. Der Umsatz 2017 lag mit 1.177,3 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahr (2016: 933,4 Mio. Euro). Das Bruttoergebnis betrug 370,3 Mio. Euro und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Die Bruttomarge wuchs von 18,4% auf 31,5%. Das EBITDA erreichte 353,1 Mio. Euro und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr ebenfalls mehr als verdoppelt (2016: 146,0 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge erreichte 30,0% nach 15,6% im Vorjahr. Der Free Cashflow war 2017 mit 169,6 Mio. Euro deutlich positiv und lag wie erwartet weit über dem Vorjahreswert von 19,0 Mio. Euro. Das Nettofinanzvermögen stieg dementsprechend auf 342,1 Mio. Euro (2016: 175,0 Mio. Euro).Das Unternehmen erwartet 2018 weiter steigende Waferpreise, rechnet jedoch damit, dass die Preiserhöhungen geringer sein werden als in den Vorquartalen. Siltronic geht aufgrund des starken Euro von einem negativen Effekt auf den Umsatz und das EBITDA aus. Bei einem EUR/USD-Wechselkurs von 1,25 (2017: 1,13) und einem EUR/JPY-Wechselkurs von 135 (2017: 127) erwartet das Unternehmen für 2018 negative Währungseffekte von rund 100 Mio. Euro auf den Umsatz und von rund 60 Mio. Euro auf das EBITDA. Der Umsatz sollte 2018 trotz des starken Euro 1,3 Mrd. Euro deutlich überschreiten. Die EBITDA-Marge sollte nahe 40% liegen. Siltronic ist optimistisch, dass sich das Geschäftsjahr 2018 insgesamt sehr positiv entwickeln wird.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Siltronic-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Credit Suisse. Analyst Achal Sultania hat die Einstufung auf "outperform" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Nach den Quartalszahlen des Wafer-Herstellers habe er seine Schätzungen angehoben, schrieb Sultania in einer am 6. März vorliegenden Studie. Die Unternehmensprognosen seien konservativ geblieben.Die niedrigste Kursprognose stammt von der Commerzbank. Analyst Thomas Becker hat Siltronic nach endgültigen Zahlen für 2017 und dem Ausblick für 2018 auf "hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Angesichts der in Aussicht gestellten weiter steigenden Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürften die durchschnittlichen Markterwartungen etwas steigen, schrieb Becker in einer Studie vom 5. März. Tendenziell negativ seien die Investitionspläne für 2018, da ihnen die nächste Runde von Kapazitätserweiterungen in den Jahren 2019 und 2020 folgen dürfte.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Siltronic-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Siltronic-Aktie auf einen Blick: