Paris (www.aktiencheck.de) - Das Silver Institute hat am Mittwoch seinen "World Silver Survey 2022" veröffentlicht, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Wachsendes Angebotsdefizit spreche für steigende PreiseLaut Silver Institute könnte dieser Trend auch im laufenden Jahr anhalten. So solle die weltweite Nachfrage in diesem Jahr um fünf Prozent auf ein Rekordhoch von 1,1 Milliarden Unzen steigen – bei einer möglichen Ausweitung des Angebots um drei Prozent auf 1,03 Milliarden Unzen. Gut möglich also, dass Silber seinen Wochenverlust schon recht bald wieder wettmachen könnte. (22.04.2022/ac/a/m)