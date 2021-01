In der Silberprognose würden sich die Experten auf das Szenario einer "andauernden wirtschaftlichen Unsicherheit" konzentrieren, bei dem der Goldpreis am Ende des Prognosehorizonts 2.130 USD/oz erreichen werde.



Beim Wachstum könnte Silber Gold nach Erachten der Experten überholen und im vierten Quartal 2021 34 USD/oz erreichen (33,6% gegenüber dem heutigen Stand gegenüber 13,3% für Gold). Unten würden sie die anderen Faktoren erläutern, die in diese Prognose einfließen würden.



Die Manufacturing Purchasing Managers Indices (PMIs) hätten in den letzten paar Monaten stark zugelegt und würden nun einen Stand von über 50 verzeichnen, was Wachstum signalisiere. Ausgehend von einer Phase mit strengen Lockdowns überrasche es nicht, dass die relative Erholung gegenüber den Ständen im Frühjahr 2020 für die PMIs hoch ausgefallen sei, da die Lockdown-Bedingungen gelockert worden seien. Erneute Lockdowns könnten einer Verbesserung vorübergehend Einhalt gebieten, doch im Allgemeinen würden viele Unternehmen - mit der Unterstützung durch ein geld- und finanzpolitisches Konjunkturprogramm - weiterhin Verbesserungen verzeichnen können. Wie bei den meisten früheren Erholungen, sei es wahrscheinlich, dass sie sich in der zweiten Hälfte des Jahres verlangsamen werde. Mit einem Höchststand von über 55 Punkten würden die PMIs jedoch darauf schließen lassen, dass genügend Nachfrage nach Silber aus der Industrie zu erwarten sei.



Im Modellansatz würden die Experten die Investitionen in Minen als Ersatz für das zukünftige Silberangebot verwenden. Die Investitionen seien im vergangenen Quartal zwar rückläufig gewesen, da sie hierbei aber eine Zeitverzögerung einrechnen würden, würden die davor zu beobachtenden steigenden Investitionen im Modellansatz bei den Silberpreisen für Gegenwind sorgen.



Die Experten würden wissen, dass viele Minen zu einem früheren Zeitpunkt im Jahr 2020 aufgrund von Social Distancing nicht mit voller Kapazität hätten betrieben werden können. Deshalb sei die Produktion von Silberminen niedriger ausgefallen, als dies sonst der Fall gewesen wäre. Angenommen, es komme 2021 zu keinen weiteren Lockdowns, werde sich der Abbau von Silber höchstwahrscheinlich erholen.



Der Silberbestand in Comex-Lagerhäusern sei Anfang 2020 rückläufig gewesen, da die Beschaffung von Metall angesichts der durch COVID-19 verursachten betrieblichen Hindernisse erschwert worden sei (einschließlich des Lufttransports von Metall von Veredlern in Europa, was während des Lockdowns sehr schwierig gewesen sei). Das Silberangebot an den Terminbörsen sei jedoch immer reichlich gewesen und habe sich nicht so stark vom OTC-Kassamarkt abgekoppelt, wie dies bei Gold der Fall gewesen sei. In den letzten Monaten hätten die Silberbestände an den Börsen ihren Aufwärtstrend wieder aufgenommen. Den Erwartungen der Experten zufolge werde sich dieser Trend fortsetzen und bei den Silberpreisen für einen gewissen Gegenwind sorgen.



Hierbei sei zu beachten, dass eine Unterscheidung zwischen registriertem und qualifiziertem Bestand bestehe. "Qualifiziert" bedeute, dass das Metall die Anforderungen der Börse erfülle, jedoch nicht als Sicherheit für eine Transaktion am Terminmarkt eingesetzt werde. "Registriert" bedeutet, dass das Metall die Anforderungen erfüllt und als Sicherheit für Transaktionen am Terminmarkt eingesetzt werde. Qualifiziertes Metall könne leicht in registriertes Metall umgewandelt werden, weshalb man die Gesamtmenge verwende. Die meisten Zuwächse seien in den letzten Jahren jedoch bei qualifiziertem und nicht bei registriertem Metall verzeichnet worden. Die Ursache dafür könnte einfach in einer verstärkten Lagerung in Comex-Lagerhäusern, anstatt in anderen Lagerhäusern liegen. Gleichwohl dämpfe die größere Quelle sichtbarer Bestände den Preis von Silber. Die Experten würden erwarten, dass steigende Bestände auch in Zukunft diesen Effekt haben würden.



Nach einem steilen Anstieg auf ein Hoch der modernen Ära im ersten Quartal 2020, liege die Gold-Silber-Ratio heute nur knapp über ihrem historischen Durchschnitt seit 1990. In dieser Hinsicht sei Silber nicht so "günstig" wie noch im ersten Quartal 2020. Die Experten würden aber trotzdem eine Outperformance von Silber gegenüber Gold erwarten und ihre aktuellen Prognosen (im Rahmen des Szenarios einer "anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit") würden die Gold-Silber-Ratio Ende 2021 bei 63 sehen, knapp unterhalb des historischen Durchschnitts von 68.



Obwohl potenzielle Anstiege des Angebots bei Silber für Gegenwind sorgen könnten, sollte seine Korrelation mit Gold ihm starken Rückenwind geben. Außerdem werde es aufgrund seines Hybridstatus von einem Konjunkturaufschwung profitieren, sobald man die "Hindernisse" bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie überwinde. Silber habe 2020 besser abgeschnitten als Gold und sein historisch hoher Gold-Beta-Faktor könnte auch weiterhin stärker steigen als Gold, wenn Gold Kursgewinne verzeichne. (20.01.2021/ac/a/m)





Silber habe sich als Outperformer erwiesen und 2020 um 47% zugelegt - zunächst sei es auf der defensiven Erfolgswelle von Gold mitgeschwommen und habe daraufhin Rückenwind aus seinen industriellen Eigenschaften erhalten. Zum Vergleich: Gold habe ein Plus von 24% verzeichnet, Kupfer von 27% und Nickel von 21%. Der Hybridstatus von Silber habe ihm 2020 gute Dienste geleistet und die Experten würden erwarten, dass sich diese Entwicklung 2021 fortsetzen werde. Wie sie im Artikel Goldausblick auf das vierte Quartal 2021: Am Scheideweg zwischen Hoffnung und Angst zur Sprache bringen würden, würden sie das Jahr 2021 mit der Hoffnung beginnen, dass die COVID-19-Impfstoffe einen Weg aus der Misere bieten würden, für die die Pandemie in Bezug auf die menschliche Gesundheit und die Volkswirtschaften, in denen sie agieren würden, gesorgt habe. Wie aber schon im Dezember 2020 völlig klar gewesen sei, halte der Weg zu einer Erholung wohl zahlreiche Hindernisse bereit. Silber, das sowohl defensive als auch zyklische Rollen übernehme, könnte sich dieses Jahr sehr gut entwickeln.Der Hybridstatus von Silber sei den Investoren nicht entgangen. In Exchange Traded Products (ETPs) gehaltenes Silber sei 2020 auf ein Allzeithoch gestiegen und, was noch erstaunlicher sei, mit einer noch nie zuvor beobachteten Geschwindigkeit. 2020 seien 275 Millionen Unzen Silber in Exchange Traded Commodities für Silber geflossen, wodurch in dem Jahr mehr als das Doppelte als im Jahr mit den nächsthöchsten ETP-Zugängen verzeichnet worden sei (2009 habe der Zuwachs 137 Millionen Unzen betragen). Als Silber gegenüber Gold in der ersten Jahreshälfte 2020 noch unterbewertet worden sei, habe eine hohe Nachfrage bestanden. Die Käufe hätten in der zweiten Jahreshälfte jedoch abgenommen, als Silber zu Gold aufgeschlossen habe.Im Artikel "Gold and silver: similar, but different" (Gold und Silber: ähnlich, aber anders) würden die Experten argumentierten, dass die Kursentwicklung von Silber zu 80% mit Gold korreliert sei. Im Rahmen der Modellierung sei Gold deshalb der Faktor, der den Silberkurs am stärksten beeinflusse. Jedoch würden die Experten auch folgende Variablen für wichtige Einflussfaktoren halten:- Erhöhung der Produktionstätigkeit - Silber finde zu mehr als 50% in der Industrie Anwendungen (im Gegensatz zu Gold, bei dem dieser Anteil weniger als 10% betrage). Stellvertretend für die industrielle Nachfrage würden die Experten den Global Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) verwenden.- Erhöhung der Silberbestände - steigende Bestände würden eine höhere Verfügbarkeit des Metalls signalisieren und sich deshalb negativ auf die Kurse auswirken. Stellvertretend würden die Experten die Bestände von Terminbörsen verwenden.- Erhöhung der Investitionen im Bergbau (Capex) - je mehr Minen investieren würden, desto höher werde das potenzielle Angebot in Zukunft ausfallen. Deshalb würden die Experten für diese Variable eine 18-monatige Verzögerung einrechnen. Angesichts der Tatsache, dass das meiste Silber ein Nebenprodukt beim Abbau anderer Metalle sei, würden sie den Investitionsaufwand (Capex) der wichtigsten 100 Bergbaugesellschaften mit einbeziehen (nicht nur auf Silber spezialisierte Bergbauunternehmen).1. Konsens - basierend auf den Konsensprognosen für den gesamten makroökonomischen Dateninput und der Annahme, dass sich die Anlegerstimmung im Hinblick auf Gold auf dem heutigen Niveau halte.2. Andauernde wirtschaftliche Unsicherheit - weitere geldpolitische Interventionen, möglicherweise durch die Steuerung der Zinsstrukturkurve - würden die Renditen von US-Staatsanleihen einschränken und der US-Dollar verliere weiter an Wert, während sich die Anlegerstimmung gegenüber Gold verbessere.3. Härterer Kurs der FED - die US-Notenbank (FED) verfolge trotz der Anpassung ihres Inflationsziels einen härteren Kurs und die Renditen von US-Staatsanleihen würden deutlich nach oben gehen, der US-Dollar lege wieder auf den Stand vom Juni 2020 zu und die Inflation bleibe deutlich unterhalb ihres Zielwerts. Da die Angst um eine Abwertung des US-Dollars nachlasse, sinke die Positionierung in Gold-Futures.