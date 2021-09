Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) bewegte sich in den vergangenen Wochen zunächst ausgehend von 22,36 USD wieder nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien jedoch am mittelfristigen Abwärtstrend gescheitert, bevor zuletzt die bärische Flagge der Erholung nach unten aufgelöst worden sei.



Nach dem steilen Kursrückgang biete sich im Bereich der 22,36 USD nochmals eine geringe Chance einer Gegenbewegung. Nachdem bereits in den vergangenen Wochen eine umfassende Erholung gelaufen sei, müsse jedoch damit gerechnet werden, dass sich die Korrektur bis in den Bereich 21,50 USD fortsetzen werde. Bullisch werde es aktuell erst wieder oberhalb der 24,00 USD. (21.09.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



mehr >