Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit Anfang Dezember hat der Silberpreis vielfach die Schlüsselmarke von rund 21 USD einer Belastungsprobe unterzogen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dieses Level markiere gleichzeitig die Nackenlinie der übergeordneten Bodenbildung seit 2014, sodass hier weiterhin die ultimative Rückzugslinie bestehe. Der erfolgreiche Pullback ermögliche nun die Ausprägung eines klassischen Doppelbodens. In diesem Kontext habe das Edelmetall derzeit das entscheidende Widerstandsband unmittelbar vor der Brust. Gemeint sei die Kombination aus der 50-Wochen-Linie (akt. bei 24,55 USD), dem Hoch vom November 2021 (25,40 USD) sowie dem seit gut einem Jahr bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 25,56 USD). Bei einem Befreiungsschlag könne die Kursentwicklung der letzten 12 Monate zudem als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Einen möglichen positiven Fingerzeig würden der RSI und MACD liefern, die jeweils das äquivalente Kursmuster bereits nach oben aufgelöst hätten. Aktuell lohne darüber hinaus ein Blick auf den Point & Figure-Chart des Silberpreises: Oberhalb der Marke von 24.50 USD entstehe in dieser Chartdarstellungsform ebenfalls ein neues Einstiegssignal - möglicherweise ein weiterer konstruktiver Vorbote. (23.02.2022/ac/a/m)

