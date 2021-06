Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Silberpreis musste zuletzt einen herben Rückschlag hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Charttechnisch habe die jüngste Korrektur das Edelmetall aber auf ein äußerst interessantes Niveau gedrückt. So rücke beispielsweise die Begrenzung der alten Korrekturflagge seit Sommer 2020 (akt. bei 25,87 USD) wieder in den Fokus. Im Zusammenspiel mit dem 23,6%-Fibonacci-Retracement des Hausseimpulses von März bis August vergangenen Jahres (25,68 USD) sowie der 50-Wochen-Linie (akt. bei 25,77 USD) entstehe hier eine markante Kreuzunterstützung. Abgerundet werde die beschriebene Kumulationszone durch die Glättungslinie der letzten 200 Tage (akt. bei 25,69 USD). Unter dem Strich scheine sich der Silberpreis dort zu stabilisieren, wo er sich durch die charttechnische Brille betrachtet, stabilisieren sollte. Vor diesem Hintergrund biete der angeführte Pullback Edelmetall-Bullen eine erneute Einstiegsgelegenheit. Über die Hochs vom Mai bei gut 28,50 USD dürfte der Weg dabei zu den Mehrjahreshochs vom August 2020 und Februar 2021 bei 30 USD führen. Jenseits dieser Hürden entstünde sogar nochmals ein großes, prozyklisches Investmentkaufsignal. Da die o. g. Bastion eine enge Absicherung ermögliche, ergebe sich für Anleger zudem ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. (29.06.2021/ac/a/m)

