Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) bewegte sich in den Vorwochen deutlich nach unten, nachdem die Notierungen unterhalb der 216,73 USD erneut scheiterten, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der flache Aufwärtstrend der Vormonate sei durchbrochen worden, sodass Silber die 21,50 USD nahezu habe erreichen können.



Weitere Abgaben seien bei Silber bis in den Bereich der 21,50 USD möglich, darüber biete sich wieder die Chance einer Erholung. Spielraum wäre bis 23,50 USD gegeben, sollte Silber den steilen Abwärtstrend bei 22,50 USD verlassen. Eine Bodenbildung bleibe in diesem Fall aber abzuwarten. Abgaben unter 21,50 USD würden hingegen die Gefahr bergen, in Richtung der 20,00 USD durchzurutschen. (10.05.2022/ac/a/m)

