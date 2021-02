Indien könnte die nächste große Volkswirtschaft sein, deren Industrialisierung und Urbanisierung eine nachhaltig hohe Nachfrage nach Rohstoffen schaffe, wenn gleich noch unklar sei, ob eine solche Entwicklung unmittelbar bevorstehe. Des Weiteren werde der geplante weltweite Ausbau der Energieinfrastruktur zum Erreichen der Klimaziele die weltweite Nachfrage nach Rohstoffen unterstützen. Immer wieder werde in den letzten Wochen in den Medien auch die steigende Inflation diskutiert. Aufgrund der durch die Pandemie geschaffenen Lieferengpässe und der durch fiskalpolitische Anreize geschaffenen höheren Nachfrage würden die Preise steigen. 53 der 63 von der Weltbank beobachteten Rohstoffe hätten bereits im Dezember 2020 höher als im Vergleichszeitraum 2019 notiert.



Morgan Stanley gehe für das Jahr 2021 von weiteren 2,8 Billionen Dollar zusätzlicher Liquidität aus, die von den Notenbanken in die Märkte gepumpt würden. Diese inflationären Tendenzen sowie ein schwächerer US-Dollar sollten gerade den Rohstoffen einen weiteren Auftrieb bescheren. Die wirtschaftliche Erholung von China zeige aktuell keine Schwäche, die Wachstumsprognosen des BIP für 2021 würden mittlerweile deutlich über 2018/19 liegen und sich unmittelbar auf die Rohstoffpreise auswirken.



Die Politiker weltweit würden aktuell signalisieren, dass Vollbeschäftigung und ein höheres Einkommen, vor allem für ärmere Haushalte, ein wesentlicher Bestandteil einer Post-Covid-Politik sein würden. Solche Umverteilungsmaßnahmen seien auch rohstoffpositiv, da der Konsum und damit die Nachfrage nach Rohstoffen gesteigert werde, da ärmere Haushalte, anders als reiche, fast die gesamten Hilfen ausgeben und konsumieren würden. Das sei ein wesentlicher Unterschied zu den letzten Krisen, in denen die Staatshilfen vor allem den Wohlhabenden zugutegekommen seien.



Alles in Allem stehe die Ampel für weiter steigende Rohstoff-Preise auf Grün. (17.02.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ein Superzyklus ist ein mehrjähriger, breit angelegter und starker Preisanstieg, so Markus Hechler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Glaube man einigen der führenden Investmentbanken, wie Goldman Sachs und JP Morgan, und Investoren, wie Paul Tudor Jones und Warren Buffet, so stehe ein solcher in den Rohstoffmärkten unmittelbar bevor. Der letzte seiner Art habe in den Rohstoffmärkten um das Jahr 2000 begonnen und seinen Höhepunkt im Jahr 2011 erreicht. Sei es 2021 wieder soweit?