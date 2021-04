Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Silberpreis konnte sich gestern zwar erholen, so Marks Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zwar würden die Analysten ein Überschreiten von 30,72 USD als nötig ansehen, um zu bestätigen, dass der übergeordnete Aufwärtstrend wiederaufgenommen worden sei. Sie würden aber auch sagen: "Mit einer langfristigen Basis, die immer noch vorhanden ist, sehen wir dies aber immer noch als Korrektur innerhalb eines breiteren Aufwärtstrends an, auch wenn die Konsolidierung noch eine ganze Weile dauern kann." Wenn die Hürde bei 30,72 USD aus dem Markt genommen worden sei, dann sei nach Ansicht der Analysten das nächste logische Ziel der Bereich zwischen 35,23 und 35,36 USD. Hier liege das 61,8% Fibonacci Retracement und dazu das Hoch aus dem Oktober 2012. Die wichtigsten Unterstützungen lägen nach Ansicht der Experten bei 22,26 und 21,68 USD. Unter 21,68 USD würden sie ein ernsthaftes Fragezeichen hinter den langfristigen Ausblick setzen.Die Konsolidierung bei Silber sei ähnlich wie die bei Gold zäh und schmerzhaft. Alle zaghaften Ausbruchsversuche seien bislang abverkauft worden. Charttechnisch sei der Rutsch unter 25 USD eine starke Warnung gewesen, dass die Korrektur noch nicht beendet sei. Sowohl Gold als auch Silber würden trotz der Gewinne von gestern danach aussehen, als ob sie noch ein neues zyklisches Tief benötigen würden, um diese Korrektur abzuschließen. Silber könne dabei in einer letzten Bewegung durchaus in den Bereich rund um 21 USD rutschen. (01.04.2021/ac/a/m)