Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das typische Verlaufsmuster in US-Nachwahljahren sieht für die Edelmetalle nach einem zyklischen Tief Ende Januar den Beginn einer saisonal günstigen Phase vor, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In diesem Kontext stimme es zuversichtlich, dass dem Silberpreis ein Monatsschlusskurs oberhalb der Marke von 26 USD gelungen sei. Die Bedeutung dieses Levels ergebe sich vor allem aus den Tiefs von 2011 und 2012. Insgesamt könne die Konsolidierung der letzten Monate als lehrbuchmäßiger Pullback interpretiert werden, welcher die große Bodenbildung seit 2014 unterstreiche. Auch der MACD liefere ein Beleg für die konstruktive Interpretation des Silber-Chartverlaufs. Schließlich generiere der Trendfolger im Tagesbereich - zusätzlich zum bestehenden Kaufsignal in der höheren Zeitebene - gerade ebenfalls ein positives Schnittmuster. Das bisherige Verlaufshoch von Anfang August 2020 bei 29,84 USD markiere gegenwärtig das nächste Anlaufziel. Langfristig dürfte dieses Level aber noch nicht das Ende der Fahnenstange markieren. Oberhalb der 30er-Marke definiere das Hoch vom Oktober 2012 bei 35,36 USD den nächsten Widerstand. Als strategische Absicherung sei weiterhin die Kumulationszone bei 21 USD (Nackenlinie der unteren Umkehr, Fibonacci-Cluster, Ichimoku-Unterstützung) prädestiniert. (01.02.2021/ac/a/m)

