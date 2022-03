Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) konnte sich in den vergangenen Wochen weiter nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten die Notierungen einen kurzzeitigen Anstieg bis an die 25,54 USD geschafft, bevor es ausgehend von dieser Hürde zu einem Rücklauf gekommen sei.



Der kurzfristige Aufwärtstrend sei intakt, sodass nach einem Rücklauf in den Bereich 23,76 USD weiterhin eine Fortsetzung der Rally möglich bleibe. Spielraum sei bis zur Hürde bei 25,54 USD gegeben. Darüber könnte auch eine Bodenbildung längerfristig starten. Rutsche Silber nochmals unter 23,76 USD, könnten Abgaben bis 23,00 USD anstehen. (01.03.2022/ac/a/m)



