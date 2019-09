Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) bewegte sich in den vergangenen Wochen innerhalb einer umfassenden Rally aufwärts und konnte zeitweise auch den Aufwärtstrendkanal nach oben verlassen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Ausgehend von 19,65 USD habe allerdings eine steile Korrektur eingesetzt.



Nachdem Silber den Aufwärtstrend der Vorwochen habe erreichen können, biete sich im Bereich der bei 17,70 USD liegenden Unterstützung die Chance, wieder nach oben abzudrehen. Spielraum wäre auch innerhalb des Trendkanals wieder bis in den Bereich 19,01 USD vorhanden. Sollte Silber jedoch die 17,70 USD sowie den Aufwärtstrend klar durchbrechen, könnte eine umfassende Korrektur bis in den Bereich 16,66 USD anstehen. (10.09.2019/ac/a/m)

