Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) bewegte sich an den Vortagen wieder nach oben, nachdem die Unterstützung bei 21,55 USD in den Vorwochen exakt getestet werden konnte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich zuletzt an die Widerstandsmarke bei 25,65 USD geschoben.



Ausgehend von 25,65 USD bestehe die Gefahr einer deutlicheren Konsolidierung. Würden die Notierungen unter den bei 23,40 USD liegenden Aufwärtstrend rutschen, könnten Abgaben bis zur Unterstützung bei 21,55 USD folgen. Darunter werde es deutlich bärischer. Ein Ausbruch über 25,65 USD biete hingegen die Chance, zunächst noch den bei 27,00 USD verlaufenden Abwärtstrend kurzfristig zu erreichen. (13.10.2020/ac/a/m)

