Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Analyse hoher Zeitebenen besitzt den Charme, dass Informationen verdichtet werden und sich dadurch bestehende Trends sehr viel klarer abzeichnen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ein gutes Beispiel für diese These stelle aktuell der Silberpreis dar. Der Halbjahreschart unterstreiche die Bedeutung der Haltezone bei knapp 14 USD. Etwas darüber befinde sich zudem das 76,4%-Fibonacci-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung von 2001 bis 2011 (14,77 USD). Auf dieser Basis habe Silber zuletzt ein "Hammer"-Umkehrmuster sowie einen "doji" ausgebildet. Beide Candlestickmuster würden einen Stimmungswandel andeuten, der durch den Spurt über die deckungsgleichen Hochs der letzten beiden 6-Monats-Kerzen bei 16,21 USD bestätigt werde. Nicht nur die beiden Kerzenformationen seien damit nach oben aufgelöst worden, sondern gleichzeitig auch ein kleiner Doppelboden mit einem Kursziel von rd. 18,50 USD abgeschlossen worden. Unter strategischen Gesichtspunkten winke sogar ein Anlauf auf das Mehrjahreshoch aus dem Jahr 2016 bei 21,11 USD. Jenseits dieses Levels könnten Investoren nach dem Halten der Bastion bei rund 14 USD auch von einer großen unteren Umkehr ausgehen. Um den beschriebenen Ausbruch nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft nicht mehr unter die Marke von 16 USD zurückzufallen. (26.08.2019/ac/a/m)



