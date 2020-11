Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) bewegte sich an den Vortagen dynamisch aus dem Abwärtstrend seit August nach oben heraus, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Ausbruchbewegung sei jedoch an der Hürde bei 25,65 USD gescheitert, was zuletzt einen Rücksetzer zur Folge gehabt habe.



Es bestehe somit die Gefahr eines Fehlausbruchs. Weitere Abgaben bis in den Bereich der 21,65 USD seien wieder möglich, sollten sich direkte Anschlussverkäufe unterhalb der 23,00 USD zeigen. Drehe Silber im Bereich des gebrochenen Abwärtstrends wieder nach oben und bestätige den Ausbruch, seien oberhalb der 26,00 USD schnell weitere Kursgewinne bis 29,85 USD möglich. (10.11.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



mehr >