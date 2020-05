Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche hatten wir auf die unterschiedliche Entwicklung zwischen dem Gold- und dem Silberpreis im bisherigen Jahresverlauf 2020 hingewiesen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In der Konsequenz sei das Gold/Silber-Ratio auf einen historischen Hochstand von 112 angestiegen. Gleichzeitig habe das Verhältnis zwischen beiden Edelmetallen in überkauftem Terrain notiert. Deshalb hätten die Analysten einen Rückfall in den Aufwärtstrendkanal (obere Begrenzung akt. bei 109) als wichtigen Signalgeber definiert. Diese Weichenstellung sei inzwischen vollzogen worden, so dass die lange Phase der Underperformance des Silberpreises im Vergleich zum "großen Bruder" mindestens pausieren, wenn nicht gar zu Ende gegangen sein dürfte. Aufgrund dieser Steilvorlage würden sich die Analysten nun intensiv mit den charttechnischen Silber-Perspektiven auseinandersetzen. Aus Sicht des Wochencharts könne der temporäre Rutsch unter die Tiefs der letzten Jahre bei rund 14 USD - inklusive eines Ausverkaufstiefs bei 11,62 USD - letztlich als Fehlausbruch auf der Unterseite interpretiert werden. "False breaks are followed by fast moves", laute eine alte Tradingweisheit, welche fortan einen wichtigen Kurstreiber darstelle.



Einen zweiten Katalysator stelle die V-förmige Umkehr der letzten Wochen dar, aus deren Höhe sich ein Anschlusspotenzial von gut 4 US-Dollar ergebe. Das Kursziel aus diesem Trendwendemuster lasse perspektivisch ein Wiedersehen mit dem Jahreshoch von 2019 bei 19,64 USD erwarten. Wichtige Durchgangsstationen auf dem Weg in diese Region würden die gleitenden Durchschnitte der letzten 200 Tage (16,92 USD) sowie der Abwärtstrend seit September vergangenen Jahres (18,02 USD) definieren. Der Quartalschart des Silberpreises unterstreiche, dass es bei knapp 20 USD aus charttechnischer Sicht richtig spannend werde. Doch der Reihe nach: Im Langfristchart schlage sich das beschriebene "false break" in einem Pullback an den ehemaligen Baissetrend seit dem zyklischen Hochstand von 2011 nieder. Bei einem Ausschöpfen des diskutierten Kurspotenzials gewinne aber vor allem das Szenario einer langfristigen Bodenbildung deutlich an Konturen. Um diese abzuschließen, sei ein Spurt über die Hochs der letzten Jahre bei 19,64/21,11 USD nötig. Ein letztes Proargument liefere der trendfolgende MACD, welcher sowohl auf Wochen- als auch auf Quartalsbasis aktuell neue Einstiegssignale generiere. (18.05.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



mehr >