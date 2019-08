Ausblick: Nach der massiven Aufwärtsbewegung der letzten Tage befinde sich Silber auf Höhe eines Zwischenhochs aus dem Jahr 2017. Darüber könnte die Kaufwelle direkt in eine neue Runde gehen.



Die Long-Szenarien: Nach dem steilen Anstieg der letzten Wochen wäre jetzt eine kurze Korrektur nicht unwahrscheinlich. Um die aktuelle Dynamik nicht abzukühlen, sollte diese oberhalb der Haltemarke bei 17,70 USD enden und Silber anschließend über 18,65 USD ausbrechen. In der Folge könnte es zu einem Anstieg bis 19,00 USD kommen. Oberhalb dieser Marke wäre das nächste charttechnische Ziel bei 19,50 USD. Mittelfristig könnte der Aufwärtstrend sogar bis 20,30 USD führen.



Die Short-Szenarien: Oberhalb von 17,70 USD sei die Hausse uneingeschränkt intakt. Und selbst ein Ausverkauf unter diese Marke würde nur zu einer kurzzeitigen Abwärtsbewegung bis 17,25 USD führen. Bereits dort hätten die Bullen gute Chancen, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Erst bei einem Bruch dieser Unterstützung müsste man sich auf deutlichere Abgaben bis 16,60 USD einstellen. (30.08.2019/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit einer Bodenbildung an der Unterstützung bei 14,30 USD befindet sich der Silberpreis (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) in einer imposanten Rally, die schon im Juli über den Widerstand bei 16,29 USD führte und damit ein bullishes Signal generierte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach einer kurzen Korrekturphase hätten die Käufer den Anstieg Anfang August fortgesetzt und direkt die Hürde bei 17,25 USD erreicht. Auf diesem Niveau habe sich eine kurzfristige Seitwärtsbewegung entwickelt, die in der vergangenen Woche nach oben aufgehebelt worden sei. Seither zeige sich der Kurs des Edelmetalls wie entfesselt, sei über die 17,25 USD-Marke und den Widerstand bei 17,70 USD angesprungen und habe im gestrigen Handel die mittelfristige Barriere bei 18,65 USD erreicht.