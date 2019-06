Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) konnte sich in den vergangenen Wochen fangen, nachdem im Tief die bei 14,25 USD liegende Unterstützung fast erreicht wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dem sei der Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrendkanal gefolgt. Nach einem ersten Anstieg zur Hürde bei 15,20 USD sei es zu einem Pullback zum gebrochenen Abwärtstrend gekommen.



Es biete sich bei Silber die Chance, nach dem erfolgreichen Rücklauf die Ausbruchsbewegung auszudehnen. Spielraum bleibe kurzfristig bis in den Bereich 15,20 USD vorhanden. Gelinge auch ein Ausbruch über diese Hürde, wären Kursgewinne bis in den Bereich der 15,64 USD auf Sicht einiger Handelstage möglich. Alternativ würde bereits bei einem Rückfall unter 14,63 USD ein kleines Doppeltop drohen, welches den Weg bis 14,25 USD frei machen dürfte. (18.06.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



