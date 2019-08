Paris (www.aktiencheck.de) - Silber konnte sich in den vergangenen Wochen stark nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten sich die Notierungen an den längerfristigen Abwärtstrend herangeschoben, um ausgehend von 16,66 USD zu konsolidieren.



Die Konsolidierung oberhalb der 16,20 USD besitze zunächst bullischen Charakter und könne jederzeit nach oben aufgelöst werden. Gelinge der Anstieg über 16,66 USD, werde der Weg in Richtung 17,36 USD relativ frei. Ein weiterer Test der 16,00 USD könnte jedoch zuvor noch anstehen. Erst unterhalb der 15,95 USD trübe sich das Chartbild wieder ein, was einen Rücklauf bis 15,52 USD einleiten könnte. (06.08.2019/ac/a/m)



