Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gold und auch Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) waren stark in die Woche gestartet, mussten gestern aber einen Teil der Gewinne wieder abgeben, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Dabei gehe es den Analysten weniger um die Wahl. Es gehe vielmehr darum, dass sich zum einen die Industrienachfrage erholen solle und die Investmentnachfrage anziehen solle. Gerade die Industrienachfrage sei auch etwas, das man bei Goldman Sachs anziehen sehe. Vor allem die Nachfrage seitens der Solarindustrie solle zunehmen. Ein Sieg der Demokraten dürfte hier ein weiterer Kurstreiber für den Silberpreis sein. Die Solarinstallationen sollten von 2019 bis 20223 nach Ansicht von Goldman Sachs um 50 Prozent anziehen.Tatsächlich habe Silber gute Chancen, besser zu performen als Gold. Doch zunächst müsse einmal die kurzfristige Schwächephase überwunden werden. Der Ausflug über die Marke von 25 Dollar sei nur von kurzer Dauer gewesen, gestern habe der Silberpreis wieder Federn lassen müssen. Dennoch, die runde Marke bleibe in Schlagdistanz. Doch der wichtige Widerstand lauere noch etwas darüber. Der Bereich rund um die Marke von 26,50 Dollar werde zur Bewährungsprobe für die Bullen. Gelinge hier der Ausbruch, dann dürften die Silberanleger wieder auf Kurse von 30 Dollar und darüber spekulieren. Gut möglich, dass sich die Wahl Anfang November als Kurstreiber für den Silberpreis herausstelle. Die Weichen für weiter steigende Kurse in den kommenden Monaten und Jahren seien jedenfalls auch durch die Notenbankmaßnahmen, die insbesondere die Investmentnachfrage anheizen dürften, gestellt. Und wer weiß, vielleicht sind dreistellige Kurse tatsächlich bald mehr als nur eine kühne Fantasie eines Analysten, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (23.10.2020/ac/a/m)