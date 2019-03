SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

136,50 CHF -0,15% (14.03.2019, 09:11)



ISIN Sika-Aktie:

CH0418792922



WKN Sika-Aktie:

A2JNV8



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 18.000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6,25 Milliarden erwirtschaftet. (14.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Zwei weitere ergänzende Übernahmen: Mit der Akquisition von Belineco in dieser und derjenigen von King Packaged Materials Group in der letzten Woche verfolge Sika seine Marktkonsolidierungsstrategie konsequent weiter. Dem Vernehmen nach habe Sika für beide Transaktionen einen Preis unter dem eigenen Bewertungsniveau bezahlt und sich so neue Wachstumsmöglichkeiten mit Synergiepotenzial erschlossen. Besonders in Kanada habe Sika seine Marktposition mittlerweile deutlich verstärkt.Auch nach der Übernahme von Schwergewicht Parex verfüge Sika noch immer über die finanziellen Mittel und Managementfähigkeiten, um den noch immer fragmentierten Bauchemikalienmarkt weiter zu konsolidieren - und so von Synergieeffekten und zusätzlichem Shareholder Value profitieren zu können.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Sika-Aktie. Das Kursziel laute CHF 152. (Analyse vom 14.03.2019)Börsenplätze Sika-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Sika-Aktie:118,70 EUR -0,08% (13.03.2019, 09:32)