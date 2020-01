Börsenplätze Sika-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sika-Aktie:

163,40 EUR -1,80% (09.01.2020, 09:58)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

178,10 CHF -1,36% (09.01.2020, 09:43)



ISIN Sika-Aktie:

CH0418792922



WKN Sika-Aktie:

A2JNV8



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 20.000 Mitarbeitenden haben 2018 einen Jahresumsatz von CHF 7,09 Milliarden erwirtschaftet. (09.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Sika weise für das GJ19 einen Umsatz von CHF 8,11 Mrd. aus (+14,4% J/J), was nur 0,1% unter den Analysten- und 0,4% unter den Konsenserwartungen liege. Mit 16,3% liege das Wachstum in Lokalwährungen knapp unter der Analystenprognose von 16,7%. Das organische Wachstum habe 3,3% betragen, die niedrigste Rate seit 2012. Darin würden sich der schwierige Automobilmarkt und ein schwaches Wachstum in der EMEA-Region von 2,1% widerspiegeln.Im 4Q19 habe das org. Wachstum bei 1,0% nach 4,1% in den ersten 9M19 gelegen. Hier habe sich ein leichter Rückgang in den Regionen EMEA (-0,9%) und Asien/Pazifik (-0,2%) ausgewirkt, der durch hohe Vergleichszahlen aus dem Vorjahr sowie durch Liquiditätsprobleme bei einigen chinesischen Entwicklern zu erklären sei, während das Wachstum in Nord- und Südamerika (+5,8%) und im Global Business (+1,2%) solide gewesen sei.Auch wenn der Umsatz etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei, erwarte Sika für das GJ19 weiterhin ein zweistelliges EBIT-Wachstum.Anders als in den letzten Jahren gebe Sika momentan noch keinen Ausblick für das laufende Jahr. Das Unternehmen bestätige jedoch seine mittelfristigen Ziele und strebe ein Umsatzwachstum von jährlich 6 bis 8% bis 2023 und eine EBIT-Marge von 15 bis 18% bis 2021 an.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Sika-Aktie mit einem Kursziel von CHF 167. (Analyse vom 09.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link