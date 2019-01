Börsenplätze Sika-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Sika-Aktie:

107,80 EUR -2,80% (08.01.2019, 10:05)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

121,90 CHF -2,79% (08.01.2019, 11:34)



ISIN Sika-Aktie:

CH0418792922



WKN Sika-Aktie:

A2JNV8



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 18.000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6,25 Milliarden erwirtschaftet. (08.01.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Sika weise für das Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von CHF 7,09 Mrd. aus, was im Vorjahresvergleich ein sattes Plus von 13,7% in Lokalwährung bedeute - bei Wechselkurstrends, die ungünstiger ausgefallen seien als erwartet. Das Wachstum in Lokalwährung in 4Q18 habe mit 12,6% zudem, trotz schwieriger Vergleichsbasis, positiv überrascht.Margen unter Druck: Das EBIT dürfte im Geschäftsjahr 2018 bei CHF 940 bis 960 Mio. und damit rund 4,5% unter dem Konsenswert liegen, eine Folge der anhaltend hohen Rohstoff- und M&A-Kosten.Optimistischer Ausblick auf 2019: Für das Geschäftsjahr 2019 rechne Sika mit einem Plus in Lokalwährung von 6 bis 8% und einer überproportionalen Gewinnsteigerung, im Einklang mit den mittelfristigen Zielvorgaben.Sika habe ein verbindliches Angebot für die Übernahme des französischen Mörtelproduzenten Parex von CVC für den Kaufpreis von CHF 2,5 Mrd. vorgelegt. Parex habe in den letzten fünf Jahren ein Umsatz-CAGR von 7% und 2018 eine EBITDA-Marge von 16% erwirtschaftet, was Sikas eigenem Margenniveau entspreche. Die Übernahme werde ca. 17% zum Umsatz von Sika beitragen. Die jährlichen Synergien würden auf CHF 80 bis 100 Mio. geschätzt, die Hälfte davon seien Kostensenkungen. Die Transaktion solle in 2Q/3Q19 abgeschlossen werden und nach einem Jahr EPS-steigernd wirken.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Sika-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". Das Kursziel laute CHF 152. (Analyse vom 08.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link